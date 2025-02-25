Karatay Belediyesi, Ramazan ayını karşılamak amacıyla “Ramazan Neşesi Karatay’da” tiyatro gösterisi düzenledi. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi, Ramazan ayını karşılamak, manevi coşkusunu ve birlik beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla “Ramazan Neşesi Karatay’da” programı düzenledi.

TİYATRO GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen program, vatandaşlara keyifli anlar sundu. Program kapsamında sahnelenen tiyatro gösterisi izleyicilerden büyük alkış alırken, çocukların neşesine neşe katan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını temsil eden karakterler renkli anlar yaşattı.

ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Eğlence dolu etkinlikler kapsamında bilgi yarışması da düzenlendi. Yarışmada katılımcılara Ramazan ayı ile ilgili çeşitli sorular yöneltildi. Yarışmacılar, sorulara doğru cevap vermek için kıyasıya yarışırken, izleyiciler de keyifle yarışmayı takip etti. Bilgi yarışmasında başarılı olan katılımcılara Karatay Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

VATANDAŞLARDAN KARATAY BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

“Ramazan Neşesi Karatay’da” programı, Karataylılar tarafından büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, programın düzenlenmesinden dolayı Karatay Belediyesi’ne ve Başkan Hasan Kılca’ya teşekkürlerini iletti.

RAMAZAN AYI BOYUNCA FARKLI ETKİNLİKLER OLACAK

Ramazan Neşesi Karatay’da programına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Ramazan ayının manevi atmosferine yakışacak güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, “Ramazan ayını karşılamak için bu güzel etkinliği düzenledik. Ramazan Neşesi Karatay’da programımızla Ramazan’ın manevi atmosferini yaşamak, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve paylaşma ruhunu pekiştirmek istedik. Karatay Belediyesi olarak Ramazan boyunca farklı etkinliklerle vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.