PTT AŞ tarafından “Safranbolu Safranı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 7 Mayıs 2025 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 7 Mayıs 2025 tarihinde "Safranbolu Safranı" konulu 35 TL (45 x 45 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu.



Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Safranbolu PTT Müdürlüğü/KARABÜK adresinde "Safranbolu Safranı 07.05.2025 SAFRANBOLU" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.