Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Erdoğan-Bahçeli-Öcalan modelinin Türkiye’yi milli, üniter ve laik yapıdan uzaklaştırdığını savundu. Yeni anayasa tartışmalarını eleştirerek, ekonomik kriz, çevre tahribatı ve çete suçlarına karşı acil önlem çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Akademisyen kimliğiyle milli güvenlik üzerine uyarılarda bulunan Özdağ, Erdoğan-Bahçeli-Öcalan modelinin, etnik ve mezhepsel kimliklerin siyasallaşmasını öngördüğünü ve milli-üniter devlet yapısını tehdit ettiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Alevi ve Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı” önerisini eleştiren Prof. Dr. Ümit Özdağ, bu modelin Lübnan ve Irak’taki etnik-mezhepsel bölünmelere benzediğini, ABD’nin Osmanlı millet sistemini dayattığını iddia etti.

“TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMA PLANI”

Özdağ, yeni anayasa tartışmalarının Anayasa’nın 66. maddesindeki Türk milleti tanımını hedef aldığını, bunun “Türkiyelilik” kimliğiyle değiştirilmek istendiğini savundu.

PKK ile müzakerelerin Türkiye’yi federe bir yapıya sürükleyeceğini, Suriye ve Irak’taki parçalanma süreçlerinin Türkiye’ye de uygulanmak istendiğini belirtti.

Ekonomik krizin derinleştiğini, tekstil sektöründe konkordatoların arttığını, en düşük emekli maaşının 16.881 TL ile açlık sınırının altında kaldığını ifade eden Özdağ, kamuda tasarruf paketi kapsamında araç satışından elde edilen 5 milyon TL’ye karşın 161 milyon TL’lik yeni araç alımı yapılmasını eleştirdi. Ayrıca, zeytinliklerin madenciliğe açılmasını “milli felaket” olarak niteledi.

ÇETE SUÇLARINA KARŞI ÇAĞRI

Ahmet Minguzi cinayetini örnek göstererek organize suç çetelerinin topluma tehdit oluşturduğunu belirten Özdağ, devletin caydırıcı cezalar uygulaması gerektiğini vurguladı. Zafer Partisi’nin Minguzi ailesinin yanında olduğunu ekledi. Özdağ, CHP’yi PKK ile müzakere komisyonuna katılmamaya, İYİ Parti’nin bu konudaki kararını desteklemeye çağırdı. Vatandaşları, hangi partiye oy vermiş olursa olsunlar, Zafer Partisi saflarında birleşmeye davet ederek, “Atatürk Cumhuriyeti’ni yıkmaya izin vermeyeceğiz” dedi.