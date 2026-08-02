Prof. Dr. Halit Canatan, Erciyes Üniversitesi'ne rektör adayı oldu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2010 yılından bu yana Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Halit Canatan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Fakülte Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden, fakülte ve üniversite birincisi olarak mezun olan Prof. Dr. Canatan, genetik mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapmak üzere 3 yıl süreli TÜBİTAK Bursu kazanırken, moleküler genetik alanında yüksek lisansını ABD'de (The Ohio State University, Columbus, Ohio) tamamladı.

Prof. Dr. Halit Canatan, doktora çalışmalarını da (Molecular, Cellular and Developmental Biology) Ohio Devlet Üniversitesi'nde bitirdi. Canatan ayrıca Dorothy M. Davis Heart and Lung Center (Ohio, Columbus, ABD)'de doktora sonrası araştırmacı (post-doc) olarak çalıştı.

Ekim 2010'dan beri Erciyes Üniversitesi'nde Dekan V., Rektör Danışmanı, Enstitü Müdürü, Senato Üyesi, Üniversite, Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul Kurul ve Yönetim Kurulu Üyesi, Bölüm Başkanı, Ana Bilim Dalı Başkanı, Disiplin Kurulu Başkanı gibi idari görevlerde bulunan Prof. Dr. Halit Canatan, Genom Temelli Terapi Merkezi (Center for Genome-based Therapeutics, Cardiff University, Cardiff, İngiltere), Kral Faysal İhtisas Hastanesi ve Araştırma Merkezi (King Faisal Specialist Hospital & Research Center, S. Arabistan)'nde misafir öğretim üyesi, araştırmacı olarak görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde 100'den fazla bilimsel çalışması yayınlandı. Eserlerine 5 bin 300'den fazla atıfta bulunuldu.