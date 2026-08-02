Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri 'Rubik Küp Çözen Robot' projesiyle hem tasarım hem de kodlama becerilerini gerçek bir ürüne dönüştürmede kullandı. Çocukların fikir aşamasından üretim sürecine kadar aktif rol aldığı proje; robotik kodlama, algoritmik düşünme, mühendislik tasarımı ve problem çözme becerilerini bir araya getiren örnek bir STEAM çalışması olarak öne çıktı.

MERSİN (İGFA) - Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde uygulanan 6 haftalık eğitim programında öğrenciler; robotik kodlama, algoritma, tasarım, mühendislik ve teknoloji alanlarında uygulamalı eğitim alırken, öğrendiklerini kendi projelerini geliştirerek deneyimleme fırsatı buluyorlar. Bu kapsamda geliştirilen 'Rubik Küp Çözen Robot' projesi; öğrencilerin blok tabanlı kodlama ile programladığı sistem sayesinde, küpü renk sensörüyle analiz ediyor ve oluşturduğu algoritma ile ortalama 2,5 dakika içerisinde çözebiliyor.

Bali: 'Çocuklar atölyede robotik kodlamayla ilgili algoritmik düşünme becerisi de kazanıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi Bilgisayar Öğretmeni Hilal Bali, projenin tamamen öğrencilerin merakı sayesinde ortaya çıktığını söyledi. Derslerin ilk haftalarında öğrencilerin Rubik Küp ile tanıştığını anlatan Bali, 'Proje, çocuklarımız küpü çözmeye çalışırken 'Öğretmenim, bunu çözen bir robot yapamaz mıyız?' fikriyle geldi. Biz de bu fikirden yola çıkarak LEGO Spike robotik setlerini kullanarak projeyi geliştirmeye başladık. Kodlama sürecinde ben rehberlik ettim, tasarım ve üretim aşamalarında ise öğrencilerimiz aktif rol aldı' dedi.

Atölyede çocukların yalnızca robot üretmediğini, aynı zamanda robotik kodlamayla ilgili algoritmik düşünme becerisi de kazandığını vurgulayan Bali, 'Bu projeyle birlikte öğrencilerimiz kendi üretim süreçlerini yaşamış oldular ve teknolojiyi aktif bir şekilde kullandılar. STEAM becerileri kazandılar. Yani matematik, fen, teknoloji ve mühendislik bilgilerini birleştirdiler. Üretmenin keyfiyle de sonraki süreçlere daha aktif katılmak istediklerini söylediler' diye konuştu.

'Gelecek dönemde, yapay zeka temelli çalışmalar yapmak için araştırma yapıyoruz'

'Rubik Küp Çözen Robot' projesinin çalışma sistemine ilişkin de bilgi veren Bali, 'Bu sistem içerisinde kameralarımız var. Önce bu kameralarla, 9'luk sistemde Rubik Küp üzerinde renk algılaması yapıyoruz. Daha sonra matris sistemi içerisinde kendi algoritmasıyla, küpün bileşenlerini bir araya getirerek küpü çözüyoruz. İlk aşamada robotumuzu küpü 49 hamlede çözmesi için kodladık, ancak ilerleyen süreçte daha üst seviyelere taşımayı planlıyoruz' ifadelerini kullandı. Gelecek dönemde yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını belirten Bali, yapay zeka temelli çalışmalar hazırlamak için araştırmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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Yaklaşık 6 aydır Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'ne katılan Miraç Kağan Şahin, robotun fikir aşamasında bulunarak, üretim sürecinde de parçaların birleştirilmesi görevini üstlendiğini anlattı. Tasarım sürecinin zor yanlarının olmasıyla birlikte keyifli geçtiğini ifade eden Şahin, 'Zorlandığımız yerlerde öğretmenimiz bize yardımcı oldu ve o şekilde parçaları yerleştirdik. Bu sistemde biz öncelikle elektrikli motorlar kullandık ve sonra öğretmenimiz Rubik Küp çözen robotumuzun kodlamasını yaptı. Bu benim şimdiye kadar yaptığım en farklı LEGO Spike projesi oldu' dedi. Atölyede öğrendikleriyle minik bir LEGO tekne ürettiğini de belirten Şahin, 'Bunun içerisinde başka bir oyuncağın motorunu kullandım. Kendim tasarladım. Bu atölye bana çok ilham verdi. İleride farklı LEGO tasarımları geliştiren bir mühendis olmak istiyorum' diye konuştu.

Atölyeye kısa süre önce katılan Nurdeniz Öztürk ise Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nin kendisini hem eğlendirdiğini, hem de geliştirdiğini söyledi. Projede LEGO parçalarının seçilmesi ve arkadaşlarına destek olma görevini üstlendiğini anlatan Öztürk, 'Rubik Küp'ü çözmenin zor olduğunu görünce, böyle bir robot yapma fikri ortaya çıktı. Ben de arkadaşlarıma gerekli parçaları bularak yardımcı oldum' dedi. Atölyede kodlama öğrendiğini ve problem çözme becerilerinin geliştiğini ifade eden Öztürk, 'Buraya geldiğimde kendimi bambaşka bir ortamda hissediyorum. Öğretmenlerimiz bize her konuda yardımcı oluyor. Arkadaşlarımla da çok iyi anlaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 9 aydır Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'ne devam eden İnci Mina Acar ise 'Bu projede kodlama, robotik ve problem çözme yeteneklerimizi kullandık. İleride makine mühendisi olmak istiyorum' dedi.