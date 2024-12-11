Namağlup lider TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 22 Aralık’ta Türk Telekom ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon oynadığı 9 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başaran lider TOFAŞ, evinde sıradaki maçını 22 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynayacak.

İzmitli yüzücüler 9 madalya kazandı İzmitli yüzücüler 9 madalya kazandı

Taraftarı önünde kazanmaya devam etmek isteyen Bursa ekibinin sahasında oynayacağı 11. hafta karşılaşması biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu mücadele saat 18.00’de başlayacak.

Maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’ten itibaren bilet satışları için açık olacak.

Kaynak: igf