Türkiye'nin yükselen spor turizmi destinasyonlarından biri olan Erciyes, Spor Turizmi Birliği tarafından Antalya'da düzenlenen Sports & Events Türkiye organizasyonunda uluslararası spor turizmi profesyonellerine tanıtıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri kapsamında düzenlenen organizasyona, 21 ülkeden yaklaşık 50 uluslararası spor turizmi alıcısı ile toplamda 150'nin üzerinde sektör temsilcisi katıldı. Organizasyonda Kayseri ve Erciyes'in sahip olduğu güçlü turizm potansiyeli kapsamlı şekilde tanıtıldı.

Katılımcılara, Erciyes Master Planı çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlar, son teknolojiyle donatılmış tesisler, 112 kilometrelik kayak pistleri, dünyanın birçok noktasından sağlanan kolay ulaşım imkânları ve Kapadokya'ya olan yakınlık hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sunduğu imkânlar ile bölgenin dört mevsim spor turizmine ev sahipliği yapan yapısı da detaylı şekilde anlatıldı.

Tanıtımlarda, 1.850 metre rakımdaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi başta olmak üzere FIFA standartlarındaki futbol sahaları, olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, bisiklet ve yürüyüş parkurları ile sporcu konaklama tesisleri uluslararası katılımcılara ayrıntılı olarak aktarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da Antalya'da düzenlenen programa katılarak acenteler ile bir araya geldi.

Acente ve organizatörlere Erciyes'in yalnızca kış sporlarıyla değil dört mevsim spor turizmine uygun yapısıyla da dikkat çektiği; özellikle yüksek irtifa antrenmanları, takım kampları ve dayanıklılık sporlarına elverişli doğal avantajlarının yoğun ilgi gördüğü ve yüksek irtifa spor kamp merkezi sayesinde yıl boyunca farklı branşlardan sporculara ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Asya'dan gelen profesyoneller, Erciyes'in dört mevsim kullanılabilir altyapısını, ulaşım kolaylığını ve modern spor tesislerini bölgesel rekabet açısından güçlü bir avantaj olarak değerlendirdi.

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen fuar ve sektörel organizasyonlardaki tanıtım faaliyetleriyle Erciyes, Avrupa ve Orta Doğu'nun önde gelen spor kamp ve etkinlik merkezlerinden biri olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.