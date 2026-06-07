Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025' raporuna göre, Türkiye'nin mikro ihracat hacmi son 10 yılda yaklaşık 15 kat artış gösterdi. Rapor, Türk ürünlerine yönelik küresel talebin birçok pazarda yükseldiğini ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sınır ötesi e-ticaret alanındaki gelişmeleri kapsamlı veriler ve analizlerle ele alan 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025' raporunu yayımladı.

Rapora göre Türkiye'nin mikro ihracat hacmi son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyerek üreticilerin, girişimcilerin ve e-ihracat ekosisteminin küresel pazarlardaki etkinliğini önemli ölçüde artırdı.

Raporda, mikro ihracat kapsamında en çok ihraç edilen ürünler, ürünlerin gönderildiği ülkeler, ülke bazlı tüketici tercihleri, birim satış değerleri ve Türk satıcılarının güçlü olduğu sektörlere ilişkin detaylı değerlendirmelere yer verildi. Ayrıca gelişim potansiyeli taşıyan ürün grupları ile iade edilen ürün türleri de analiz edildi.

TAŞIMACILIK VE SATIŞ KANALLARI MERCEK ALTINDA

Çalışmada pazaryeri ve pazaryeri dışı satışların dağılımı ile kara yolu, hava yolu, Ro-Ro ve deniz yolu taşımacılığının mikro ihracattaki kullanım oranları da incelendi.

Bakanlık, bazı pazarlarda daralma yaşanmasına rağmen belirli ülkelerde Türk ürünlerine yönelik talebin dikkat çekici şekilde arttığına işaret etti. Küresel ölçekte korumacı ticaret politikalarının güç kazandığı bir dönemde Türkiye'nin paket hacmindeki yükselişin, firmaların dijital ticarete uyum kabiliyetini ve uluslararası rekabet gücünü ortaya koyduğu vurgulandı.

KOBİ'LER VE GİRİŞİMCİLER İÇİN YENİ FIRSATLAR

Açıklamada, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, kadın girişimciler ve genç girişimciler için dünya pazarlarına erişimi kolaylaştırdığı belirtildi. Böylece Türkiye'nin üretim gücünün dijital ticaret kanalları aracılığıyla küresel ölçekte daha görünür hale geldiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki dönemde de e-ihracat ekosistemini güçlendirmeye, ticareti kolaylaştıran uygulamaları geliştirmeye ve girişimcilerin uluslararası pazarlardaki varlığını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025' raporuna Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla https://ticaret.gov.tr/duyurular/basitlestirilmis-gumruk-beyannamesi-kapsaminda-ihracat-rotalari-2025 adresinden erişilebiliyor.