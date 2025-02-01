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Yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen sürücü Polis ekiplerine “ehliyeti kaptırmamak için kaçtım” dedi.

DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri rutin yol kontrolü yaptığı esnada polisin dur ihtarına uymayarak kaçan İlhan Şeker İdaresindeki 81 ABB 999 plakalı otomobil sürücüsü kovalamacasının ardından 20 km sonunda Nusrettin Mahallesinde bulunan evine 100 metre kala yakalandı.