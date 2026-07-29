İpsala ilçesine bağlı Pazardere Köyü ile Hacıköy arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik yol, derin çukurlar ve oluşan çökmeler nedeniyle sürücüler için adeta çile yoluna dönüştü. Araçların ilerlemekte büyük güçlük çektiği güzergahta, sürücüler araçlarının altını vura vura ilerlemek zorunda kalırken, köylüler ise yıllardır çözüm bekledikleri yolun bir an önce onarılmasını istiyor.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - İpsala bölgesini Paşayiğit üzerinden Edirne'ye bağlayan önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Pazardere-Hacıköy yolunun son hali, bölge halkının tepkisini çekiyor. Özellikle derin çukurlar ve yol zemininin çökmesi nedeniyle bazı bölümlerde araçların geçişi neredeyse imkânsız hale geldi.

'BİR KEZ OLSUN BU YOLDAN GEÇİN'

Pazardere sakinleri, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

'Köyümüzden Hacıköy istikametine ulaşım artık neredeyse imkânsız hale geldi. Bu yolu kullanan otomobiller sürekli altını vuruyor. Kenardan geçmeye çalışan sürücüler bile büyük çukur ve çökmeler nedeniyle zor anlar yaşıyor. Buradan Edirne Valisi Yunus Sezer'e ve Edirne İl Özel İdaresi yetkililerine sesleniyoruz. Lütfen bir kez olsun aracınızla bu yoldan köyümüze gelin. Yaşadığımız mağduriyeti en iyi o zaman anlayacaksınız. Milletvekili Fatma Aksal'a da konuyu ilettik. Söylemediğimiz makam kalmadı. Artık sesimizin duyulmasını ve yolumuzun acilen yapılmasını bekliyoruz.'

2023'TE YAPILDI, 3 YILDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Köylülerin en büyük tepkisi ise, yolun 2023 yılında Edirne İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfaltla yapılmış olmasına rağmen kısa sürede bu hale gelmesi oldu.

Henüz üç yıl önce yenilenen yolun bugün adeta köstebek yuvasını andırması, hem vatandaşların hem de sürücülerin tepkisini artırırken, yolun her geçen gün daha da bozulduğu belirtiliyor.

MUHTAR KARAGÖZ: 'PLANLAMAYA ALDIK DENİLİYOR AMA BEKLEMEKTEN YORULDUK'

Pazardere Köyü Muhtarı Cemal Karagöz de yaşanan sorunun aylardır çözülemediğini belirterek şunları söyledi:

'Yetkili makamlara defalarca ilettik. Bize sürekli planlamaya alındığı söyleniyor. Ancak yolumuz neredeyse bir yıldır bu durumda ve her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bu gidişle köyümüze gelen vatandaşlar ancak traktörle ulaşabilecek. Binek araçların geçmesi artık çok zor. Bu yol nedeniyle araçlarının alt takımları zarar gören vatandaşlarımız var. En kısa zamanda yolumuzun yapılmasını talep ediyoruz.'

SÜRÜCÜLER TEDİRGİN, VATANDAŞ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bölgenin yoğun olarak kullanılan bağlantı yollarından biri olan Pazardere-Hacıköy güzergâhında yaşanan bozulmalar, hem ulaşım güvenliğini tehlikeye atıyor hem de araçlarda ciddi maddi hasarlara neden oluyor.

Köy halkı, daha büyük mağduriyetler yaşanmadan yolun bakım ve onarım çalışmalarının başlatılmasını isterken, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyor.