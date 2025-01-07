Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Adliyesi’ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında cesareti ve özverisiyle birçok insanın hayatını kurtaran kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can’ı, 8’inci ölüm yıldönümünde Alaşehir Gençlik Merkezi’nde düzenlediği törenle andı. MANİSA (İGFA) - İzmir Adalet Sarayı’na 5 Ocak 2017’de patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can’ın 8’inci ölüm yıl dönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği törenle anıldı.

Alaşehir Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törene Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende konuşan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Bu memlekette canını bu topraklar ve bayrak için feda eden vatan evlatları olduğu müddetçe bu vatanı böldürmeyeceğiz, bayrağımız da her daim dalgalanacak. Eğer bugün bu topraklarda rahatça nefes alabiliyorsak, bunu şehitlerimizin verdiği son nefese borçluyuz. Bu vesileyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de Allah’tan uzun ömürler diliyorum. Buradan terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Başkan Öküzcüoğlu’nun konuşmasının ardından dualar okundu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ikram araçlarıyla törene katılan vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.