Sahte yabancı banknotların ortaya çıkması sonrasından Merkez Bankası açıklama yaptı. Banka açıklamasında, "Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.ANKARA (İGFA) - Piyasalarda sahte döviz krizi yaşanıyor.

İşleme sokulmaya çalışılan sahte doların miktarının 1 milyar dolara ulaşabileceği yorumları yapılırken, sahte Euro’larla ilgili de alarm verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatması sonrasında Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaların yürütüldüğü duyuruldu.

"Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir" denilen açıklamada, "Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.