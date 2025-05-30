PERYÖN’ün 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Dr. Eylem Derya Özgür, 2025-2027 dönemi için Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Özgür, çalışma hayatında dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), 54 yıllık köklü geçmişiyle düzenlediği 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bayrak değişimi yaşadı.

İstanbul’da gerçekleşen toplantıda, iki yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ebru Taşcı Firuzbay’dan görevi devralan Dr. Eylem Derya Özgür, 2025-2027 dönemi için başkan seçildi.

Daha önce Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Özgür’ün liderliğindeki yeni yönetimde, Betül Çorbacıoğlu ve Cenk Akıncılar başkan yardımcılığı görevlerini üstlenecek.

Yönetim Kurulu’nda Ayşegül Gürkale, Duygu Erzurumlu Cengiz, Ela Kulunyar, Ersin Başyıldız, Aylin Yazgan İyicik, Banu Saraçlar, Selin Bakaçhan, Şengül Arslan, Şennur Kuru, Ülfet Banu Baykent Uysal ve Önder Korkmaz yer alacak.

DR. ÖZGÜR’DEN VİZYON MESAJI

Dr. Eylem Derya Özgür, genel kurulda yaptığı konuşmada, PERYÖN’ü insan odaklı yönetimde iş dünyasının buluşma noktası yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni Başkan Özgür, çalışma hayatının liderlerini İK liderleriyle bir araya getirecek platformları artıracaklarını belirterek, "Farklı kuşakların ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştireceğiz. Genç profesyonelleri İK’ya çekmek için davetkâr olacağız. Yapay zeka, dijitalleşme, eşitlik ve kapsayıcılıkta İK profesyonellerinin yetkinliklerini güçlendirecek programlar düzenleyeceğiz” dedi.

“Bilgi üreten, araştıran, dayanışmayı artıran ve çözüm önerileri sunan bir yapı olacağız” diyen Özgür, işi ve insanı birlikte büyüten bir yaklaşımla ilerleyeceklerini kaydetti.