TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı verilerine göre, hizmet ve inşaat sektöründe güven azalırken, perakende ticaretin güven endeksi arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Buna göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,9, inşaat sektöründe yüzde 2,7 azalış kaydederken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 oranında arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.