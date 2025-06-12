Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarayı tespit ederek kullanılamaz hale getirdi. Mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.ANKARA (İGFA) - Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

İzmir Güzelbahçe’de Ferdi Zeyrek adına lokma döküldü İzmir Güzelbahçe’de Ferdi Zeyrek adına lokma döküldü

Bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen bir terörist mağarası, TSK tarafından etkisiz hale getirildi.

Mağarada bulunan silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1933112442915062065

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, mağarada ele geçirilen malzemeler arasında şunlar yer aldı:

  • 4 adet M-16 piyade tüfeği
  • 1 adet Konkurs tanksavar silahı
  • 2 adet A/T-4 tanksavar silahı
  • 2 adet RPG-7 roketatar
  • 1 adet 60 mm havan
  • 1 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek
  • 2 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek ve 1 adet namlusu
  • 3 adet Zagros keskin nişancı tüfeği
  • 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği
  • 1 adet Blazer R8 keskin nişancı tüfeği
  • 5 adet keskin nişancı tüfeği
  • 1 adet M1 piyade tüfeği
  • 5 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve 7 adet yedek namlusu
  • 19 adet AK-47 piyade tüfeği
  • 1 adet RBG bombaatar
  • 4 adet tabanca
  • 2 adet havalı tabanca
  • 1.280 adet 14.5 mm mühimmat
  • 3.000 adet 12.7 mm mühimmat
  • 20.000 adet 7.62 mm mühimmat
  • 16.800 adet 5.56 mm mühimmat
  • 21.600 adet 5.45 mm mühimmat
  • 2 adet ses kayıt cihazı
  • 1 adet jeneratör
  • 1 adet invertör
  • 2 adet UPS

Kaynak: igf