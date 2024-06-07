Bunlar da ilginizi çekebilir

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/onlDzt7PDE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2024

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.