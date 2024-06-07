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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: igf