Peki, Güneş patlaması olduğunda ne olur?

SON YILLARIN GÜNEŞ PATLAMASI DÜNYA'YA VE BİZLERE ETKİLERİ NELER OLACAK?

10 Mayıs'ta gerçekleşen şiddetli Güneş patlamasının ardından NASA, Güneşin yüzeyinde büyük bir jeomanyetik fırtına tespit etti. Güneş patlamaları, Güneş'in yüzeyinde meydana gelen ani enerji ve parçaçık salınımı olayları yansıtır bu süreçte Güneş lekeleri ile manyetik alan çizgilerinin etkileşiminden kaynaklanarak Güneş döngüsünün bir parçası olarak görünür.

Peki, Güneş patlaması olduğunda ne olur?

Elektrikler kesilir, İnternet mi gider?

Bu sorunların yaşanabilir olabileceği gibi

Güneş patlamalarından kaynaklanan jeomanyetik fırtınaların etkileri bizleri de etkilemesi mümkündür. Jeomanyetik fırtınalar elektiriklendirir ve bizler iyon yükleniriz bunun sonucunda da

Başarıları, migren atakları, uykusuzluk, sinirsel gerginlik artar endişeli ruh hali görülür.

Bunların giderilmesi için Topraklanmaya ihtiyaç var. Açık hava yürüyüşleri, meditasyon yapmak iyi gelir. Tüm bunlar yaşanırken olumlu sürecinde kaçırmamak gerekir.

Böylesi dönemler de bilincimiz yükselir, algılarımızı güçlendiren bir yönü de var

Yeni Fikirler

Yaratıcılık, reformlar gibi değişimlere sebebiyet verir bir uyanış yaşanır.

Bu haftanın dikkat çeken açıları 13-17-18 Mayıs tarihinde kesinleşiyor bu günlerde güneş aktiveleri jeomanyetik fırtınalar görülebilir patlama ve sarsıntılar olasıdır.