Ekim ayında mobil oyun satışlarındaki azalmanın devam ederken, PC ve Konsol oyunlarındaki satışlar yükselişini sürdürüyor. En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılı Ekim ayında, oyun satışları yüzde 3 oranında bir artış gösterdi. Bu artış özellikle PC ve konsol oyunlarında belirgin olurken, mobil oyunlar önceki aylara kıyasla düşüş yaşadı.

Söz konusu artışın nedenleri arasında popüler oyunların yeni sürümlerinin çıkışı, ara tatil sezonuna hazırlık ve büyük çaplı oyun etkinliklerinin etkisinin yer aldığı ortaya çıktı.

Konsol ve PC oyunlarının yüksek satış performansı, güçlü içerik güncellemeleri ve geniş çaplı pazarlama kampanyaları gibi faktörler de satışı artıran etkenler arasında bulunuyor.

Oyun alışverişlerinde Ekim ayında en çok alışveriş İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u; İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti.

EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN

Counter-Strike 2: FPS türünün öncülerinden biri olan bu oyun, rekabetçi oyun deneyimlerine olan talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Counter-Strike serisinin devamı olarak, oyunculara yüksek tempolu ve stratejik bir deneyim sunuyor. Valorant: Riot Games'in FPS türündeki bu oyunu, hem rekabetçi yapısı hem de stratejik derinliği ile oyuncular arasında popülerliğini sürdürüyor. Garena Free Fire: Mobil oyunlar arasında büyük bir popülariteye sahip olan Free Fire, önceki aylara göre satışlarını artırarak mobil oyun pazarında güçlü bir varlık gösterdi. Honor of Kings: MOBA türünde bir oyun olan Honor of Kings, özellikle Asya pazarında büyük bir başarı yakalıyor. League of Legends: Uzun süredir popülerliğini koruyan bu MOBA oyunu, oyunculara derinlemesine bir strateji deneyimi sunuyor ve e-spor arenasında da son derece etkin bir yere sahip. World of Warcraft: MMORPG türündeki bu oyun, yıllardır oyuncuları etkileyen geniş bir dünyaya ve zengin bir içeriğe sahip. PUBG Mobile: Battle Royale türünün popüler oyunlarından biri olarak, mobil platformda da geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Mobile Legends: Mobil MOBA oyunları arasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Mobile Legends, geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Call of Duty: Modern Warfare 3: FPS türündeki bu ünlü oyun, aksiyon dolu oyun deneyimi ve yüksek kaliteli grafikleri ile dikkat çekiyor. Metin 2: Türkiye'de oldukça tanınmış olan bu MMORPG oyunu, yerel pazarın güçlü temsilcilerinden biri.