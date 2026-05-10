Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Anneler Günü bu yıl duygu dolu anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin sokaklarını adım adım gezerek annelerin kapısını çaldı, onların Anneler Günü'nü tek tek kutladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Mahalle mahalle, ev ev dolaşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, özellikle yaşlı anneler, şehit anneleri ve fedakâr kadınlarla yakından ilgilenerek gönülleri fethetti. Samimi sohbetleri ve içten yaklaşımıyla vatandaşların büyük sevgisini kazanan Tekin, annelere çiçek ve hediye takdim ederek onların dualarını aldı.

Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşanırken birçok anne, ilk kez bir belediye başkanının kapılarını çalarak kendilerini özel hissettirdiğini ifade etti. İlçe sakinleri Başkan Tekin'in bu anlamlı davranışını takdirle karşılarken, 'Sadece makamda değil, halkın içinde olan bir başkan' yorumlarında bulundu. Annelerin toplumun temel direği olduğunu vurgulayan Başkan Tekin, 'Hayatımıza sevgiyi, merhameti ve fedakârlığı öğreten tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum' dedi.