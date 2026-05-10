Konya Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen 'Mahalle Konakları Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezber Yarışması'nın final programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Manevi atmosferin hakim olduğu yarışmada katılımcılar, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için performans sergiledi.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Müftülüğü tarafından mahalle konakları arasında birlik, beraberlik ve manevi değerlerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya yoğun ilgi gösterildi.

24 mahalle konağında açılan 11 farklı kursta eğitim alan toplam 294 kursiyerin katıldığı organizasyonda, ön elemeleri başarıyla tamamlayan yarışmacılar finalde mücadele etti.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen final programına; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışma; 'Güzel Okuma' ve 'Ezber Okuma' olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirildi. Güzel Okuma kategorisinde yarışmacılar Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzünden yüzünden okuma yaparken, Ezber Okuma kategorisinde ise namaz sureleri ile Bakara Sûresi'nin son iki ayeti olan Âmenerrasûlü'yü ezbere okudu.

Finalde değerlendirmeler, müftülük temsilcileri ve kurs hocalarından oluşan jüri heyeti tarafından yapıldı. Her iki kategoride dereceye giren yarışmacılara ödülleri ise protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Organizasyona katılan tüm yarışmacılara günübirlik gezi programı hediye edilecek.

KILCA: HER KATILIMCI BİZİM GÖZÜMÜZDE BİRİNCİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle konaklarında yürütülen Kur'an-ı Kerim eğitiminin önemli bir manevi kazanıma dönüştüğünü ifade etti. Mahalle konaklarında vatandaşların hem sosyal vakit geçirdiğini hem de Kur'an-ı Kerim eğitimi aldığını belirten Kılca, yürütülen eğitim faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hasan Kılca, Karatay İlçe Müftülüğü ile eğitim veren hocalara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: 'Büyüklerimiz Elifba'dan başlayarak Kur'an-ı Kerim öğreniyor, ezberler yapıyor. Mahalle konaklarımız adeta rahmete ve berekete dönüştü. Düzenlediğimiz bu yarışma da yapılan çalışmaların en güzel örneklerinden biri oldu. Kazananlar belli olabilir ancak bu yarışmaya katılan herkes birincidir.'

Başkan Hasan Kılca konuşmasının sonunda, vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek tüm katılımcılara sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temennisinde bulundu.

HALİL TAŞ: KUR'AN SEVGİSİ MAHALLE KONAKLARINDA GÜÇLENİYOR

Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, Kur'an-ı Kerim'in insanlık için en büyük rehber olduğunu belirterek, Kur'an öğrenilen ve öğretilen mekanların rahmet ve bereketle kuşatıldığını söyledi.

Mahalle konaklarında yürütülen Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin önemli bir manevi hizmet olduğuna dikkat çeken Halil Taş, bu imkanların vatandaşlar için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Eğitim faaliyetlerine katkı sunan Karatay Belediyesi'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve kurs hocalarına teşekkür eden Müftü Halil Taş, mahalle konaklarında sürdürülen çalışmaların Kur'an-ı Kerim sevgisini artıran önemli bir zemine dönüştüğünü belirtti.

Konuşmasının sonunda Kur'an'a ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Halil Taş, yarışmaya katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.