Kayseri Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 'Dünya Çölyak Farkındalık Günü' kapsamında ilçedeki öğrencilere özel bilgilendirme ve farkındalık eğitim programı düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, programda ilçedeki okullarda öğrenim gören çölyak hassasiyeti olan öğrencilerle bir araya gelerek, onlara glütensiz gıda paketi de verdi.

Toplumda çölyak farkındalığını artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek amacıyla yapılan çeşitli etkinliklere belediye olarak her zaman destek olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, 'Çölyak bir hastalık değil, bir yaşam biçimi zorunluluğudur. Rabbim kimseye sağlık sorunu vermesin. Paketli gıdalar ve endüstriyel gıdalar bağırsak ve midede birçok hastalığa sebep olduğu için çölyak rahatsızlığına da sebep oluyordur diye düşünüyorum. Yediklerimize ve sağlımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çölyak bir hastalıktan ziyade doğru beslenme ile yönetilebilen bir yaşam biçimidir. Biz Melikgazi Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında çölyak hassasiyeti olanlarla ve aileleriyle bir araya gelerek farkındalıklar oluşturuyoruz. Programda emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hacı Kaya'ya, Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanımız Sayın Zahide Kaya'ya teşekkür ediyor; çölyak hassasiyeti olan evlatlarımıza sağlıklı bir hayat diliyorum.' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da çölyaklı vatandaşlara her zaman destek olan Başkan Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederek, farkındalık oluşturmak için çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

'Çölyak bir tercih değil ömür boyu süren bir yaşam biçimidir.' diyen Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise şunları söyledi: 'Bu programdaki en büyük amacımız çölyaklı çocuklarımızın yalnız olmadığını hissettirmek ve toplumda farkındalık oluşturmaktır. Bu yüzden çölyakın ne olduğunu bilmek ve anlamak çok önemli. Buradaki her çocuğumuz bizim için çok kıymetli. Bugün glutensiz yaşamak zorunda olan, çocukların, gençlerin ve ailelerin sesine kulak verme günüdür. Çünkü biz bir gün değil her gün anlaşılmak istiyoruz. Bu programda emeği geçen Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve destek olan herkese teşekkür ediyorum.'

Diyetisyen Tuğçe Demirbaş ise, öğrencilere ve katılım sağlayan ailelere glutensiz ve sağlıklı beslenme üzerine detaylı bilgiler vererek, çölyak ve gluten konusunda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.