Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali kapsamında, 220 başvuru arasından finale kalan filmler sinemaseverlerle buluştu.

BURSA (İGFA) - Filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını yapan Yönetmen Ezel Akay, 'Türkiye'de şu anda ne kadar yetenekli, akıllı, yaratıcı yönetmenlerin ve film ekiplerinin olduğunu bir kez daha gördüm. Hikaye anlatısı, kurgusu, oyunculukları, senaryoları, hepsi küçük birer sinema filmi olan kısa filmler ile karşılaştık.' diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve yoğun ilgi görmesinin ardından Osmangazi Belediyesi'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali, sinemaseverlere sanat dolu anlar yaşatıyor.

Festival kapsamında 'Ayşe', 'Sisler Bulvarından Geçtim' ve 'Mukadderat' filmleri izleyiciyle buluşurken, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde finale kalan kısa filmlerden '326', 'Feridun', 'Galaksinin Tezenesi', 'Liminal' ve 'Prosedür' sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. '700. Yıl Panorama Özel Seçkisi' kapsamında yer alan 'Bize Olan Her Şey', 'Kabuk' ve 'Picasso Muhammed' filmlerinin gösterimlerinin de gerçekleştirildiği festivalde yönetmenler ve oyuncular da düzenlenen söyleşiler ile birlikte deneyimlerini ve düşüncelerini, beyaz perdeye gönül verenlerle paylaştı.

'KISA FİLM ÇEKMEK SANATLARIN EN ZORLARINDAN BİRİ'

Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nin önemine işaret ederek, ortaya çıkan eserlerin yeni bakış açıları kazandırdığını vurgulayan Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, kısa film yazmanın ve çekmenin, oldukça zorlu bir süreç olduğuna değindi. Jüri üyelerine festivale kattıkları değerden ötürü teşekkür eden Esendemir, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

'Burada olmanız yalnızca festivalimize değil kısa film üretmeye çalışan genç sinemacılara da ilham veriyor. Bugün şunu çok iyi biliyoruz. Bir şehrin sadece yollarla, binalarla ve meydanlarla değil kültür, sanat ve hikayelerle büyümesi gerekiyor. Şehir dediğimiz şey birazda hep birlikte kurduğumuz bir hayal sinema, tiyatro, resim ve müzik bu hayalin bir parçası, kısa film festivali de bu yaklaşımın önemli bir unsurudur. Çünkü kısa film sinemanın en cesur alanlarından biri daha az zamanda daha büyük duygular kurarak bize yeni yönetmen ve bakış açıları getiriyor. Kısa yazmak ve kısa film çekmek belki de sanatların belki de en zorlarından biri bunları birlikte paylaştığımız için çok teşekkür ediyorum.'

'BU TARZ FESTİVALLER BİZE CESARET VE MOTİVASYON VERİYOR'

Kendi memleketinde düzenlenen bir festivale katılmak mutluluk ve gurur verici olduğunu belirten Oyuncu Nazlı Senem Ünal ise 'Bu güzel festivali organize ettikleri için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederim. Üretimle iç içe olan bizler için üretmeye devam edebilme cesareti ve motivasyonunu bulmamızda bu tarz festivaller çok teşvik edici.' ifadelerini kullandı.

'FİLMLERİ SEÇERKEN GERÇEKTEN ÇOK ZORLANDIK'

Festivale katılan bütün filmler özenle işlemmiş olduğunu belirten film festivalinin jüri üyesi Menajer ve Cast Direktörü Tümay Özokur da 'Filmleri seçerken çok zorlandık. Festivale katılan tüm yönetmenleri tebrik ediyorum. Katılanlar arasında çok kaliteli ve özenle çalışılmış filmler vardı. Ön jüri çok güzel bir seçki sunmuş bize onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

FESTİVAL SÖYLEŞİLERLE DEVAM ETTİ

Film gösterimlerinin yapıldığı festival, söyleşiler ile devam ederken; 'Sinema Terapi ve Anlatıya Dahil Olma' adlı söyleşide sinemaseverler ile bir araya gelen klinik psikologlar Gizem Torunoğlu ve Deniz Ağar, sinemanın ruhsal yönden sağladığı katkılara değindi.

Festival kapsamında Yönetmen Serpil Altın'ın 'Bir Zamanlar Gelecek 2121' filminin kamera arkası görüntülerinden hazırlanan ve 7 bölümden oluşan 'Geleceği Yönetmek' belgeselinin sürdürülebilirlik temalı bölümü de izleyicilere sunuldu. Belgesel gösteriminin akabinde Yönetmen Serpil Altın, Yapımcı Korhan Uğur ve Yönetmen Yağmur Yağcı, düzenlenen söyleşide belgeselin yapım sürecine dair merak edilen soruları yanıtladı.

EZEL AKAY: 'BU FİLMLERİN HEPSİ DÜNYADA İZLEYİCİ BULABİLECEK FİLMLER'

Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nin Jüri Başkanı Yönetmen ve Senarist Ezel Akay'ın konuk olduğu söyleşiye ise Bursalı sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bursa'nın birçok festivale ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ezel Akay, kentin büyük bir kültür şehri olmasını istediğini dile getirdi. Festival bünyesindeki yapımlara ayrı bir parantez açan Akay, Osmangazi Belediyesi'ne de düzenlediği bu değerli festival nedeniyle teşekkür ederek şunları söyledi:

'Bu şehrin giderek tamamlanan bir büyük eksiğiydi bu ama görüyorum ki gerçekten çok değerli girişimler var. Osmangazi Belediyesi'nin bu girişimi, ruhlara fayda sağlayan bir festival oldu.

Çok genç bir şehir burası, hem bir üniversite, hem de gençleri bol şehirlerden biri. Onların gerçekten kültüre çok büyük bir açlıkları var, onu tatmin etmeye çalışmak lazım. Onun için kutluyorum ve devamını diliyorum. 10 tane film seçildi, ön seçimden sonra. Gerçekten Türkiye'de şu anda ne kadar yetenekli, akıllı, yaratıcı yönetmenlerin ve film ekiplerinin olduğunu bir kez daha gördüm. Hikaye anlatısı, kurgusu, oyunculukları, senaryoları, hepsi küçük birer sinema filmi olan kısa filmler ile karşılaştık. Uluslararası çapta işler çıkarmışlar. Çok kaliteli bir görsellik var hepsinde, bu çok sevindirici. Tabii bu yönetmenlerin çektiği filmlerin de Türkiye ve dünya piyasasına çıkması lazım. Yapımcılar ve kanallar bu insanların yetenekleriyle hiç ilgilenmiyor. Ticari film diye tutturdukları ve bir çoğu da batan, hiçbir ticari başarısı olmayan çöplerle uğraşıyorlar halbuki bu filmlerin hepsi dünyada da izleyici bulabilecek filmler.'

Söyleşide Yönetmen ve Senarist Akay, sinemaseverlerin de sorularını içtenlikle yanıtladı.

Finale kalan 'Kudret', 'Merhaba Anne Benim Lou Lou', 'Mutlu Ayaklar', 'Ölüm Bizi Ayırana Dek' ve 'Gece Mesaisi' adlı kısa filmler ile '700. Yıl Panorama Özel Seçkisi' kapsamında yer alan 'Kıyamet Önceki Gün Kopmuştu', 'Mümeyyiz' ve 'Salman Gitmek İstiyor' filmleri de, bugün düzenlenecek ödül töreni öncesinde sinemaseverler tarafından takip edilebilecek.