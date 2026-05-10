Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen alanlarda konforu artıran dokunuşlarına devam ediyor. Özellikle Doğukışla Pazar Alanı'nda başlatılan zemin düzenleme çalışmalarıyla hem esnafın hem de vatandaşın yaşadığı sorunlar kalıcı şekilde çözüme kavuşturuluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yağışlı havalarda çamur ve su birikintileri nedeniyle alışveriş yapan vatandaşların ve pazarcı esnafının zorlandığı alanlarda kapsamlı bir çalışma başlattı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çardakların bulunduğu toprak zeminler iş makineleriyle düzenlenerek betonla kaplanıyor. Böylece alanın daha dayanıklı, temiz ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

BÜYÜKŞEHİR'LE DAHA DÜZENLİ PAZAR ORTAMI

Yapılan zemin iyileştirmesinin ardından çardaklar yeniden yerlerine yerleştirilerek pazar düzeni korunuyor. Bu uygulama ile birlikte hem vatandaşlar alışverişlerini daha konforlu bir ortamda yapıyor hem de esnaf faaliyetlerini daha sağlıklı şartlarda sürdürebiliyor.

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, yapılan çalışmalara ilişkin Büyükşehir ekiplerine memnuniyetini sosyal medya hesabından dile getirdi. Paylaşımında Büyükşehir Belediyesi'nin soruna hızlı şekilde müdahale ettiğini ifade eden Kumsar, 'Doğukışla Pazar Alanı'nda vatandaşlarımızın ve esnafımızın yaşadığı önemli bir soruna hızlı şekilde çözüm üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum' dedi.

BÜYÜKŞEHİR'E VATANDAŞ ODAKLI HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Kumsar, paylaşımının devamında ise şunları aktardı: 'Perşembe ve Cumartesi günleri yoğunluğun yaşandığı pazar alanında, özellikle yağışlı havalarda çardakların bulunduğu bölgede oluşan çamur ve su birikintileri hem vatandaşlarımızı hem de pazarcı esnafımızı zor durumda bırakıyordu. Yapılan çalışma kapsamında çardakların bulunduğu toprak alana beton dökülerek zemin kalıcı şekilde iyileştirilecek, ardından çardaklar yeniden eski konumlarına yerleştirilecektir. Bu düzenleme ile birlikte alışverişe gelen hemşerilerimiz daha konforlu bir ortamda dinlenme imkânı bulacak, esnafımız ise faaliyetlerini daha sağlıklı şartlarda sürdürebilecektir. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hayata geçirilen bu çalışma için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'