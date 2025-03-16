Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı, KFC Kadınlar 1. Ligi’nde geçirdiği başarılı sezonun ardından Final Grubu'nda da rakiplerini geride bırakıp Vodafone Sultanlar Ligi’ne yükseldi.İZMİR (İGFA) - Normal sezonu lider tamamlayan İzmir'in köklü kulübü Papara Göztepe SK, yarı final ve final etabındaki etkileyici performansıylaVodafone Sultanlar Ligi'ne yükselerek İzmir’e ve voleybolseverlere unutulmaz bir başarı hikâyesi yaşattı.

Kritik mücadelede İBB Spor’u 3-2’lik skorla geçen Papara Göztepe, 20 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi’ne dönerek hem İzmir’i hem de kadın voleybolunu gururlandırdı.

Bu büyük başarı, Göztepe’nin sporun her alanındaki iddiasını gösteren bir kanıt oldu.

Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu, Papara Göztepe’nin Vodafone Sultanlar Ligi’ne yükselmesinin kendileri için de çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bu başarı, yalnızca bir sportif başarı değil; genç kızların sporla güçlenebileceğini ve azimle hayallerini gerçekleştirebileceğini gösteren güçlü bir ilham kaynağı. Çünkü spor, sadece bir oyun değil; hayalleri gerçeğe dönüştüren ve toplumu ileri taşıyan bir güç. Papara olarak, gençlere her alanda umut ve ilham vermeye devam edecek, her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Papara Göztepe, Vodafone Sultanlar Ligi’ne yükselmenin sevincini yaşarken, yeni sezonda daha da büyük hedeflerle yola devam edeceklerini söyledi.

Büyük başarı kendileri için de sadece bir başlangıç olduğunu belirten Göztepe Voleybol Şube AsbaşkanıSinem Güntekin, güçlü bir kadro ve yüksek hedeflerle mücadele edeceklerini söyledi. Güntekin, hedeflerinin yalnızca ligde kalıcı olmak değil, zirveye oynayan bir takım oluşturmak olduğunu belirterek, Göztepe’yi kadın voleybolunun en güçlü markalarından biri haline getireceklerini kaydetti.