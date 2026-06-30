Kurumsal ayrıştırmalar (carve-out) ve orta ölçekli pazarda diğer karmaşık işlemlere odaklanan küresel özel sermaye şirketi Pacific Avenue Capital Partners ('Pacific Avenue'), bir iştirakinin dünyanın önde gelen ambalaj şirketlerinden biri olan Amcor'dan ESE World'ün ('Şirket' veya 'ESE') satın alımını tamamladığını duyurdu.

ACCESS Newswire / PARİS, FRANSA (İGFA) - ESE, dünya genelinde belediyelere ve işletmelere hizmet veren, atık ve geri dönüşüm konteyner sistemleri alanında Avrupa'nın önde gelen üreticisidir. Şirket; Almanya'daki (Neuruppin ve Olpe) ve Fransa'daki (Crissey) üç üretim tesisinde mobil atık konteynerleri, toplama bankaları, tehlikeli madde konteynerleri ve kamusal alan donanım çözümleri üretmekte olup yaklaşık 300 milyon avro gelir elde etmektedir.

Amcor'dan ayrıştırma işleminin tamamlanmasının ardından ESE, bir sonraki büyüme aşamasını gerçekleştirmek üzere odak ve kaynaklara sahip bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösterecektir. Pacific Avenue, operasyonel iyileştirme, hedefli coğrafi genişleme ve stratejik ek satın almalar yoluyla değer yaratmak amacıyla yönetim ekibiyle yakın iş birliği içinde çalışacaktır.

Pacific Avenue Kurucusu ve Yönetici Ortağı Chris Sznewajs, 'ESE World'ü portföyümüze resmi olarak dahil etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, Avrupa'daki varlığımızı büyütmeye devam ederken Pacific Avenue için önemli bir kilometre taşıdır ve kurumsal satıcılarla iş birliği yaparak karmaşık ayrıştırma işlemlerini küresel ölçekte başarıyla gerçekleştirme kabiliyetimizin doğrudan bir göstergesidir. ESE; güçlü markası, sektör lideri inovasyonu ve sağlam pazar konumuyla alanında lider bir şirkettir. Yönetim ekibiyle birlikte ESE'nin hikâyesinde yeni bir sayfa yazmayı sabırsızlıkla bekliyoruz' dedi.

ESE işleminin tamamlanması, Pacific Avenue'nun Avrupa'daki üçüncü işlemi ve Fund II ile buna bağlı Avrupa sidecar fonu kapsamında gerçekleştirilen ilk işlem olmuştur. İşlem, Fund II ve Avrupa sidecar fonundan sağlanan özkaynak ile General Atlantic tarafından sağlanan borç finansmanının birleşimiyle finanse edilmiştir.

Pacific Avenue'ya Willkie Farr & Gallagher (hukuki M&A), McDermott Will & Emery (hukuki finansman), Natixis Partners (borç danışmanlığı), PwC (ticari, hukuki, vergi, İK ve yapılandırma) ve Accuracy (finansal) danışmanlık vermiştir.

Amcor'a ise Mizuho iştiraki Greenhill ve Latham & Watkins danışmanlık sağlamıştır.

PACİFİC AVENUE CAPİTAL PARTNERS HAKKINDA

Pacific Avenue Capital Partners, merkezi Los Angeles'ta bulunan ve Fransa'nın Paris kentinde ofisi olan küresel bir özel sermaye şirketidir. Şirket, orta ölçekli pazarda kurumsal ayrıştırmalar ve diğer karmaşık durumlara odaklanmaktadır. Pacific Avenue, geniş birleşme ve satın alma (M&A) ve operasyon deneyimi sayesinde karmaşık işlemleri yönetebilmekte ve operasyonel iyileştirme, sermaye yatırımı ve hızlandırılmış büyüme yoluyla değer yaratmaktadır.

Pacific Avenue, güçlü yönetim ekipleriyle iş birliği içinde çalışarak kalıcı ve stratejik dönüşüm sağlamayı ve işletmelerin tam potansiyellerine ulaşmalarına destek olmayı hedeflemektedir. 31 Mart 2026 itibarıyla Pacific Avenue'nun yönetim altındaki varlıkları (AUM) 3,9 milyar doların üzerindedir. Pacific Avenue ekibi, kariyerleri boyunca 50'den fazla kurumsal ayrıştırma dahil olmak üzere 120'den fazla işlemi tamamlamıştır.

Daha fazla bilgi için www.pacificavenuecapital.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

KAYNAK: Pacific Avenue Capital Partners