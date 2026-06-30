Mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıklayan TÜİK, yıllık bazda en yüksek artışın yüzde 42,60 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde, aylıkta ise yüzde 8,28 ile gayrimenkul hizmetlerinde olduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Veriler, hizmet sektöründeki üretici fiyatlarında mayıs ayında hem aylık hem de yıllık bazda artış eğilimi sürdüğünü gösterdi.

Buna göre H-ÜFE, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,23, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 38,37 artış gösterdi. Verilere göre endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,34, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,52 yükseldi.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 41,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,63, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 32,85 artış kaydedildi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yıllık artış yüzde 42,60 ile dikkat çekerken, idari ve destek hizmetlerde fiyatlar yüzde 36,18 yükseldi.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE

Mayıs ayında bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,38, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,80 artış gerçekleşti.

Aynı dönemde gayrimenkul hizmetlerinde fiyatlar yüzde 8,28 ile aylık bazda en yüksek artışı gösterirken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,58, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 6,73 artış kaydedildi.