CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki saldırının ardından, “Sevgiyle yürüyen her fırtınadan geçer. Milletimizin birliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da uğradığı fiziksel saldırının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Özel, paylaşımında, “Korkma. Ne ile karşılaşırsan karşılaş. Sevgiyle yürüyen, her fırtınalardan geçer sağ salim. Biz, kendimizi millete emanet edenleriz. Güzel ülkemiz için hapiste de dışarıda da olsak bu fırtınadan sağ salim geçeceğiz” diyerek kararlılık mesajı verdi.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1919022600283365790

Milletin birliğini, dirliğini ve huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Özgür Özel, “Milletin iradesini yok sayanlara teslim olmayacağız. Arayanlara, soranlara, üzülenlere, kınayanlara teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul’da, yarından itibaren tüm Türkiye’de programımıza daha güçlü ve kararlı şekilde devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı gibi Özgür Özel’e yapılan saldırı sonrası şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma başlatılmıştı.