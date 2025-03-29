İstanbul Maltepe'Ide düzenlenen 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne tahminlerin üzerinde katılım oldu. Yapılan açıklamaya göre, mitinge 2 milyondan fazla katılım olduğu kaydedildi.

"İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, Marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokraisi araç gören, kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapanları yeneceğiz" dedi.

İstanbul Maltepe'de düzenlenen "İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nde" CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşma yaptı.

Özgür Özel'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle;

19 Mart darbe girişimine karşı dimdik ayakta duranlara, ülkesine, milletine, geleceğine sahip çıkanlara, korkmayanlara, sinmeyenlere, bir adım geri atmayanlara, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan Türkiye ittifakının tüm renklerine, karşımızdaki bir avuç zalime teslim olmayan milyonlara merhaba.

Sincan'a, Edirne'ye, Silivri'ye, Kandıra'ya, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, siyasetçilere, en çok da hepimizin gelecek umudu öğrencilere merhaba. Herkes memleketine gidebilir, parası olsa tatile gidebilir. Bugün bu meydana gelip toplanmak, bu iradeyi ortaya koymak, 'bu büyük mücadele aksar' dediler ama Silivri'de yatan arkadaşlarımız da bizler de 19 Mart'ta yaşananlardan sonra neredeyse sokağa çıkmayı yasaklayıp, İstanbul'un iradesini yalnız bırakmaya çalışanlara inat, Saraçhane'ye koşan milyonlar bize artık endişenin, korkunun evde kaldığını gösterdiler. Sokaklardayız, meydanlardayız.

BUGÜN BURADA BİR TARİH YAZILIYOR"

Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, Marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokraisi araç gören, kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapanları yeneceğiz. Bu güzel ülkeyi onlara asla teslim etmeyeceğiz. Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 1 kez, İstanbul'da ise 3 kez Erdoğan'ı ve karşısına çıkardığı adayları, Meclis başkanlarını, başbakanları, bakanları yendi.

'BELEDİYELERİ SİLKEME TALİMATI VERDİLER'

Biz bu süreci bir zafer, bir kibir, kazanmanın tadını çıkarma deği bir görev olarak gördük. Türkiye'de bütün seçmenlerin, bizi sandıkta destekleyen bütün demokratlara yakışan şekilde çalışmaya devam ettik. Biz milletten aldığımız yetkiyi kimseyle didişmeden, kutuplaşmadan, o ağzı kötü, zihni kötü, her fırsatta hakaret yağdıranlara uymadan, AKP'nin, MHP'nin kıymetli ama hor gördüğü seçmenlerle ilişki kurduk. Hepimizin gözü önünde 'silkeleyin' talimatı verdi. CHP'li belediyeleri silkeleme hadsizliğine giriştiler.

19 Mart'ta Ekrem Başkanı gözaltına alıp 4 gün tuttular. İşte o bir kırılma anıydı. Ya bekledikleri gibi herkes evinde oturacaktı ya da dünyanın en korkak saldırısına karşı millet cesaret kazanacaktı. İstanbul Üniversitesi önüne çekilen barikatı yıktı attı. İstanbul Üniversitesi'nin öncü sesine ODTÜ'nün devrimci sesi eklendi. Tüm üniversiteler eklendi. Bu süreçte her gece biz çoğaldıkça, daha kalabalık oldukça, Ankara ODTÜ'ye yürüdükçe mücadele büyüdü.15 buçuk milyon kişi geldiler ve seçtiler. "Tek adama hayır, diktaya hayır, millet biziz, biz kazanacağız" dediler.



ERDOĞAN'A DARBECİLER HALA İKTİDARDA

Tarihin en büyük buluşmasını burada gerçekleştiriyoruz. Darbeciler hala iktidarda oldukları için şu an başımızda cunta pozisyonunda duruyorlar. Çeşitli cezalarla lisansları iptal edilmeye çalışılan Tele 1, Sözcü TV, Halk TV ile dayanışma içerisinde olacağız. Erdoğan'a tarihin en büyük meydan okumasını yapıyorum. Ekrem Başkan diyor ki yargılanmam TRT'den canlı yayın yapılsın. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Tanık yok, şahit yok, delil yok. FETÖ'den miras kalan gizli tanıklar.

'TURPUN BÜYÜĞÜNÜ' AÇIKLADI

Ben size turpun büyüğünü göstereyim... Tayyip'in Uydurduğu Rezil Palavralar. Turpun büyüğü sensin Erdoğan, sensin!

MALTEPE'DE 2.2 MİLYON KİŞİ!

Özel, Maltepe'de anlık olarak 2.2 milyon kişi olduğunu duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL BOYKOT LİSTESİNİ YİNELEDİ, NTV'YE MEYDAN OKUDU

TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz'ın kanallarını asla ama asla açmıyoruz. Buradan reklam vereceklere de sesleniyorum: Eğer biz, Yeni şafak'ta Sabah gazetesinde reklamınızı görürsek, o ürünü almayacağız. Bugüne kadar yapma dediler, bekle dediler... Nerede o NTV? Göreyim o NTV'yi. 15.00'te mitingimizi vermezse, onun bütün firmalarını buradan açıklayacağım.

HABERTÜRK ÖZEL'İN AÇIKLAMASINDAN SONRA YAYINA BAŞLADI

Özgür Özel'in açıklamasının ardından Habertürk, Maltepe Mitingi'ni canlı yayınlamaya başladı. Özel, "Habertürk, boykotun ucundan döndü" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN NTV'YE VERDİĞİ SÜRE DOLDU

Saatler 15.00'i gösterdikten sonra Özgür Özel, NTV için resmen boykot çağrısı yaptı.

Özel şöyle konuştu:

"Bu dakikadan itibaren bu NTV düzelip de boykot listesinden çıkana kadar NTV'yi izlemiyoruz. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. Ve Doğuş grubu, Star TV, Kral FM... Günaydın Restoran'a gidilmiyor... Nusret'in kapısından bile geçilmiyor. Bunlar araba da satıyorlar. Bundan sonra Doğuş grubunun sattığı arabaları almayacağız. Maltepe'yi görmeyen satışın dibini görecek, söz veriyoruz."

HABERTÜRK YİNE YAYINDAN ÇIKTI

Habertürk, kısa süre sonra canlı yayından yine çıktı. Özgür Özel, "Yayını vereceklerse versinler, gözünün yaşına bakmam!" dedi.

"BİZ 6. FİLO'YU DENİZE DÖKEN DENİZ GEZMİŞ'LERİN ARKADAŞLARIYIZ"

Özel konuşmasına şöyle devam etti:

Bu ülkenin tüm değerlerinin yarınları inşa etmesine katkı sağlayacağız. Erdoğan sıkışınca her türlü iftirayı attığı gibi şimdi de bize mnandacı demiş. Birisi mandacı olacaksa o çoktadır belli. Sen değil misin? Hadi safları netleştirelim. Biz Meclis'i savunanlarız. Sizin yolunuz Meclis'i 33 yıl kapatanların yoludur. sizin yolunuz davat Ferit'lerin yoludur.Sen 6. Filo'ya secde edenlerin saf tutanların arasındasın. Biz 6. Filo'yu denize döken Deniz Gezmiş'lerin arkadaşlarıyız.