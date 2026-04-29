ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla İstanbul ve Ankara'da bulunan bazı taşınmazların özelleştirme kapsamında satışa sunulacağını duyurdu.

İstanbul ve Ankara illerinde yer alan toplam 6 taşınmaz, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde 'satış' yöntemiyle ihale edilecek. Taşınmazlar arasında Sarıyer (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Yenimahalle (Ankara) ve Gölbaşı (Ankara) gibi bölgelerde yer alan arsalar bulunuyor.

İhaleler, kapalı teklif ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ve açık artırma ile sonuçlandırılacak. Son teklif verme tarihi 3 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Satışlarda peşin ödeme seçeneğinin yanı sıra vadeli ödeme imkânı da sunulacak.

Buna göre ihale bedelinin en az yüzde 40'ı peşin ödenirken, kalan tutar 48 aya kadar vadeye yayılabilecek ve yıllık yüzde 30 basit faiz uygulanacak.