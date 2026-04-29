Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle kuyum ticaretine ilişkin yetki belgelerinde değişiklik, yenileme ve başvuru süreçleri yeniden tanımlandı.

ANKARA (İGFA) - Kuyum sektörünü ilgilendiren önemli bir düzenleme Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte yönetmeliğin çeşitli maddelerine 'tadil' ibaresi eklenirken, yetki belgelerine ilişkin süreçler daha net hale getirildi. Buna göre, işletmelerin ticaret unvanı veya işletme adı dışındaki bilgilerinde değişiklik olması durumunda yetki belgeleri 'tadil' edilecek. Unvan ya da işletme adı değişikliklerinde ise belgenin tamamen yenilenmesi gerekecek.

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli düzenleme ise sürelerle ilgili oldu. Buna göre, yetki belgesinde değişiklik gerektiren durumlarda başvuruların 10 gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi. İl müdürlükleri de başvuruları yine 10 gün içerisinde sonuçlandıracak.

Ayrıca denetim ve idari süreçlere ilişkin maddelerde de 'tadil veya' ibareleri eklenerek uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi hedeflendi.