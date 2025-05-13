10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak ve sosyal farkındalık oluşturmak için kermes düzenledi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılışına, Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yanı sıra özel gereksinimli bireyler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde yıl boyunca eğitim alan öğrencilerin, aileleriyle birlikte ürettiği el emeği ürünler, kermeste satışa sunuldu. Birbirinden güzel çantalar, takılar, ahşap boyama tepsiler, kapı süsleri, çeyiz eşyaları gibi çok sayıda ürün, ziyaretçilerden ilgi gördü.

“HERKESİN AİDİYET DUYGUSU HİSSETTİĞİ BİR YEREL YÖNETİM, BİZİM ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ”

Programda konuşan Başkan Bahçetepe, “Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezimizde, özel gereksinimli komşularımızın sosyal hayata katılımını artırmak, yeteneklerini geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. Bugün burada bin 500’e yakın ürünümüz var. Özel gereksinimli ailelerimizle beraber, aileleriyle beraber, onların yaşamını kolaylaştırmak, bir nebze de olsa ev ekonomilerine katkı sunmak açısından bu organizasyonu düzenledik. Önümüzdeki günlerde bu etkinlikleri hep birlikte artıracağız. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak bütün komşularımızın yanındayız. Kimseyi geride bırakmayan, herkesin aidiyet duygusu hissettiği bir yerel yönetim, bizim öncelikli görevimiz” dedi.