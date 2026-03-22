22 Mart Dünya Su Günü, temiz su kaynaklarının korunması, kirli suların arıtılması ve atık suların geri kazanımının hayati önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

BURSA (İGFA) - Küresel iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve kontrolsüz tüketim nedeniyle su kaynakları her geçen gün daha büyük bir tehdit altında bulunurken, sürdürülebilir su yönetimi konusunda atılması gereken adımlar uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor.

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çevre Mühendisi Çağlar Özçelikler, suyun yalnızca bugünün değil, geleceğin de en stratejik kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Çevre Mühendisi Çağlar Özçelikler, temiz suya erişimin artık bir çevre meselesi olmanın ötesine geçtiğini belirterek, 'Dünya genelinde su kaynakları hızla azalıyor. Bugün attığımız her adım, yarın çocuklarımıza bırakacağımız su mirasını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle suyu korumak, kirli suları arıtmak ve atık suları yeniden kazanmak bir tercih değil, zorunluluktur' dedi.

Kirli suların çevreye doğrudan deşarj edilmesinin ekosisteme geri dönülmesi zor zararlar verdiğini vurgulayan ve arıtma sistemlerinin bu noktadaki kritik rolüne işaret eden Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çevre Mühendisi Çağlar Özçelikler, 'Endüstriyel ve evsel atık sular, arıtılmadan doğaya bırakıldığında yalnızca suyu değil; toprağı, tarımı ve insan sağlığını da tehdit ediyor. Gelişmiş arıtma teknolojileriyle bu suların güvenli hale getirilmesi mümkün' diye konuştu.

ATIK SU, DOĞRU TEKNOLOJİYLE DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

Atık suların geri kazanımının hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük avantaj sağladığını belirten Özçelikler, modern arıtma sistemleri sayesinde bu suların yeniden kullanılabilir hale geldiğini ifade etti.

Çevre Mühendisi Çağlar Özçelikler, 'Arıtılan atık sular; sanayide, tarımda ve peyzaj alanlarında yeniden kullanılabiliyor. Bu sayede hem temiz su kaynakları korunuyor hem de işletmeler için ciddi bir tasarruf imkânı oluşuyor' sözleriyle geri kazanımın önemine dikkat çekti. Toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine de değinen Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çevre Mühendisi Çağlar Özçelikler, Dünya Su Günü'nün bu konuda önemli bir fırsat sunduğunu belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: 'Suyun kıymetini yalnızca musluktan akmadığında anlamamalıyız. Kamu, özel sektör ve bireyler olarak hepimize sorumluluk düşüyor. Sürdürülebilir bir gelecek için suyu koruyan, arıtan ve geri kazanan sistemlere yatırım yapmalıyız.'