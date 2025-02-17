Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 105 bin 397 adede geriledi.

İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ocak ayı verilerini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 3 azalarak 105 bin 397 adet olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış yaşayan otomobil üretimi ise 67 bin 795adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 108 bin 21 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, ocak ayında üretim yüzde 9, ağır ticari araç grubunda yüzde 51hafif ticari araç grubunda ise yüzde 3 gerileme yaşandı.

2024 yılının ocak ayında göre ticari araç pazarı22, ağır ticari araç pazarı yüzde 38, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 19daraldı. Yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4, otomobil ihracatı ise yüzde 7arttı.

Bu dönemde, toplam ihracat 78bin 191adet, otomobil ihracatı ise 47bin 316 adet düzeyinde gerçekleşti. 2025’in ocak ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15azalarak 70 bin 412adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde13’lük gerilemeyle 55bin 944adede ulaştı.

Otomobil üretimi ise iseyüzde 1artış yaşadı ve 67 bin 795 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 108 bin 21 adedi buldu. Yılın ilk ayında ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9oranında geriledi.

Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 51, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 3 düşüş yaşandı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde58olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 23, otobüs-midibüs grubunda yüzde 43ve traktörde yüzde 42seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayı ihracatı2,95 milyar dolar!

Yılın ilk ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4artarak 78bin 191 adet olarak gerçekleşti.Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında geriledi.

Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 54 azaldı ve 739 adet olarak gerçekleşti.Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ocak ayında yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ocak ayında toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5artarak 2,95 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 5 büyümeyle2,7milyar Euro olarak gerçekleşti.Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2,8oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7,4oranında arttı.

2025’in ocak ayında toplam pazar,bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15azalarak 70 bin 412adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 13oranında gerileme yaşadı ve 55bin 944adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 22, ağır ticari araç pazarında yüzde 38,hafif ticari araç pazarındaise yüzde 19 daralma yaşadı. 2025’in ocak ayındaotomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 33, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 25olarak gerçekleşti.