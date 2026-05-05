PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya'da patates ekim alanlarının genişlediğini ve yerli tohumda dışa bağımlılığın bitme noktasına geldiğini açıkladı.

KONYA (İGFA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Saraçoğlu yerleşkesinde yürütülen patates ekimini yerinde inceledi.

2025-2026 kampanya döneminde patates üretiminde verimliliğin yüksek olduğunu belirten Erkoyuncu, bu yıl ekim alanının 4 bin dekara çıkarıldığını söyledi. Geçen yıl 3 bin 900 dekarlık alanda üretim yapıldığını hatırlatan Erkoyuncu, elde edilen sonuçların üreticiyi memnun ettiğini ifade etti.

Yerli tohum çalışmalarına dikkat çeken Erkoyuncu, son 3 yılda önemli ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, 'Patates tohumunda 3 yıl önce yüzde 70 olan ithalat oranı geçen yıl yüzde 50'ye düştü. Önümüzdeki yıl ise tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Artık kendi üretim alanlarımızda ve sözleşmeli bölgelerde ithal tohum kullanmayacağız' dedi.

Öte yandan patates işleme kapasitesinin de artırılacağını açıklayan Erkoyuncu, Seydibey Dondurulmuş Parmak Patates Üretim Tesisi'nin yeni dönemde yüzde 50 büyütüleceğini kaydetti. Geçtiğimiz yıl tesiste yaklaşık 120 bin ton patates işlendiğini belirten Erkoyuncu, üretimde hem kalite hem de verim açısından Konya'nın öne çıktığını dile getirdi.