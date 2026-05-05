TÜİK verilerine göre Türkiye'de çiğ süt üretimi 2025 yılında yüzde 4,9 azalarak 21,3 milyon tona düştü. En sert düşüş manda ve keçi sütünde yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı çiğ süt üretim istatistiklerine göre, toplam üretim bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,9 azalarak 21 milyon 379 bin 88 ton olarak gerçekleşti. 2024 yılında bu rakam 22 milyon 487 bin 757 ton seviyesindeydi.

Alt kırılımlara bakıldığında üretimdeki düşüş tüm hayvan türlerinde hissedildi. İnek sütü üretimi yüzde 4,0 azalırken, manda sütünde yüzde 33,0, koyun sütünde yüzde 11,9 ve keçi sütünde yüzde 29,8 oranında gerileme kaydedildi.

Toplam üretimin büyük bölümünü yine inek sütü oluşturdu. 2025 yılında çiğ sütün yüzde 94,5'i inek sütünden elde edilirken, koyun sütü yüzde 3,7, keçi sütü yüzde 1,6 ve manda sütü yüzde 0,2 pay aldı.

Üretilen çiğ sütün kullanım alanlarına bakıldığında ise yüzde 60,9'unun süt toplama merkezleri ve işleme tesislerine gönderildiği görüldü. Yüzde 17,1'i doğrudan tüketiciye ya da küçük işletmelere satılırken, yüzde 14,1'i tarımsal işletmeler tarafından süt ürünlerine dönüştürüldü.

Ayrıca çiğ sütün yüzde 4,8'i hayvan beslemede kullanılırken, yüzde 1'i hane içinde tüketildi ya da ücretsiz dağıtıldı.

Üretim ve işleme sürecindeki kayıplar yüzde 0,1 seviyesinde kalırken, kullanım alanı belirlenemeyen süt oranı ise yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.