Kocaeli İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Merkezi, 14 yaşındaki Onur Yılman’ın spor ve eğitim programlarıyla yaşadığı dönüşüm sayesinde otizmli bireylerin motor ve sosyal becerilerini geliştirerek yaşam kalitesini artırdığını gösteriyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Otizm Spor ve Yaşam Merkezi, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen kapsamlı eğitim ve spor programlarıyla dikkat çekiyor. 14 yaşındaki Onur Yılman da, bu merkezin sunduğu imkanlardan faydalanan ve gelişiminde gözle görülür ilerleme kaydeden özel bireylerden sadece biri.

ONUR’UN HİKAYESİNİ DEDESİ ANLATTI

Onur’un hikayesi, ailesinin sabrı ve merkezin uzman kadrosunun titiz çalışmalarıyla başladı. Torunu Onur’un gelişimini yakından izleyen Dede Fikret Yılman, “Onur küçükken çok ağır bir çocuktu. 2 buçuk yaşından itibaren televizyonu kapattık eğitimine başladık. Günlük 4-5 saat eğitimine devam ettik ve bu arada kreşe başladık. Kreşte de gelişimi bir hayli fark ettik. Bundan sonra sürekli eğitimlere devam ettik. Eğitimlere devam ettikçe gelişiminde farklılar oldu.

“ONUR BURAYI ÇOK SEVDİ

İlkte kendi isteklerini anlatamadığından dolayı uzun süreli ağlamaları vardı. Kendi isteklerini anlatmaya başladıktan sonra ağlama problemi kalmadı. Sonra okulda İzmit Belediyesinin Otizm Spor ve Yaşam Evi’ni öğrendim. Müracaat ettim. Fazla sürmedi bir ay sonra çağırdılar geldik. Güven hocamızın da ilgisi iyiydi. Buradaki sporla aktivitesi daha da arttı. Aktivitesi arttıkça burayı sevmeye başladı.

“SOSYALLEŞMESİNE BÜYÜK KATKI VAR”

Hiç zorlamadan ‘gitmeyeceğim’ dediğini duymadım. O zevkle buraya geliyoruz burada sporumuzu yapıyoruz ondan sonra evimize gidiyoruz. Buradaki faaliyetlerin çocuğun sosyalleşmesine katkısı var. El ayak göz koordinasyonun sağlanmasında faydası var. Otizmli çocuklar arkadaş edinmekte zorlanıyor. Fakat burada arkadaşlarıyla bir takım oluyor ve sosyalleşmesine katkı sunuluyor.

“GÖNÜL RAHATLIĞIYLA EMANET EDİYORUZ”

Gelmek isteyenlere kesinliklere öneriyorum. Çok büyük bir bahçesi var. İlgilenen ailelerin burayı görmesinde fayda var. Öncelikle böyle bir merkezi hayata geçiren Fatma Başkan’a teşekkür ediyorum. Burada alanında uzman öğretmenlerimiz var. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm otizmli bireylerin gereksinim gördüğü alanlarda eğitimlerini veriyorlar. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla emanet ediyoruz.

ÖĞRETMENİ ONUR’UN GELİŞİMİNİ ANLATTI

Otizm Spor Ve Yaşam Evi Beden Eğitimi Öğretmeni Güvenç Kırşavoğlu; Onur isimli Otizmli öğrencimiz Otizm Spor Ve Yaşam Evi’ne geldiğinde iletişim becerilerinde zayıflık, kendi bedenindeki kontrolünde farkındalıktan uzak bir tavır sergiliyordu. Biz ona Otizm Spor Ve Yaşam Evi’mizin hareket ve spora dayalı eğitim programımızdan bir program belirledik. Daha sonra kendi bedenini kontrol etme, çevre farkındalığı, kas gelişimi, motor gelişimi üzerine çalışmalar yaptık. Fitness, masa tenisi, bisiklet ve golf çalıştık. Şuan Onur, masa tenisi konusunda, golf konusunda ve bisiklet konusunda daha güzel ilerlemeler kaydetti.

“SOSYAL VE SPORTİF BECERİLERİ GELİŞTİ”

Daha sonra Onur’u grubumuza aldık. Diğer arkadaşlarıyla birlikte hem iletişim, hem sosyal becerileri gelişsin hem de sportif becerilerini daha ileriye taşımak için grubumuzla birlikte çalıştırmaya başladık. Şimdi Onur artık kendi kendine oyun başlatabilen, kendi kendine masa tenisinde sayıları sayıp set sayan, golfte topları tutup kendi kendine bağımsız bir şekilde atış yapan birine dönüştü ve bundan çok mutluyuz.