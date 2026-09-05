Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen '1 Kitap 1 Yazar' buluşmalarının bir yenisi daha gerçekleştirildi. Okurların yazarlarla doğrudan iletişim kurmasına ve eserlerin ortaya çıkış hikayelerini ilk ağızdan dinlemesine imkan sağlayan buluşmalar, edebiyatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

BURSA (İGFA) - Uzun yıllar sağlık sektöründe görev yaptıktan sonra okumaya ve yazmaya duyduğu ilgiyle edebiyat dünyasına adım atan Seda Temel, ilk kitabı 'Beyaz Atlı Katil' ile Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte okurlarıyla bir araya geldi. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşi ve imza gününde Seda Temel, kitabının ortaya çıkış hikayesini okurlarla paylaştı. Temel, eserini kaleme alırken halasının başından geçen bir hikayeden yola çıktığını anlatarak, kitabın yazım sürecine ilişkin merak edilenleri okurlarıyla paylaştı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte edebiyatseverler, yazarla sohbet etme ve kitabı hakkında kendisinden bilgi alma fırsatı buldu. Söyleşinin ardından düzenlenen imza bölümünde ise Seda Temel, 'Beyaz Atlı Katil' adlı kitabını okurları için imzaladı.

'Yazmak Benim İçin Büyük Bir Tutku ve Aşk'

Kitabının özünde halasının gerçek yaşam öyküsünün bulunduğunu ifade eden yazar Seda Temel, 'Gerçek hayattan esinlendiğim hikayem, 1958 yılında Diyarbakır'da geçiyor. Bu kitabı yazmak benim için hem bir vefa borcu hem de uzun yıllardır kurduğum bir hayaldi. Bugün bu hayalimi gerçekleştirmenin ve bu süreci okurlarımla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle ilk kez okurlarımla buluşuyorum. Bu nedenle oldukça heyecanlı ve mutluyum. Uzun yıllardır kurduğum bir hayali gerçekleştirdim. Çocukluğumdan itibaren okumayı çok seviyorum. Yazmak ise benim için büyük bir tutku ve aşk. Asla vazgeçemediğim bir durum; yazmanın hazzı benim için bambaşka. Böylesine güzel bir etkinlik düzenleyerek beni de okurlarımla buluşturduğu için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.