Yıldırım Belediyesi, Ev Eksenli Kadın İstihdamı Projesi ile kadınların evlerinden çıkmadan üretime dahil olmasını sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi kadınların iş hayatında daha güçlü yer almalarını sağlamak, üretime katılımlarını artırmak ve aile bütçesine katkıda bulunmalarını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda son olarak Ev Eksenli Kadın İstihdamı Programı'nı başlattı. Kadınların evde üretim ve çalışma imkanlarını artırmak amacıyla Yıldırım Belediyesi Kooperatifçilik Gelişim Merkezi (KOGEM) tarafından uygulanan program, 15 mahallede devam ediyor. Her geçen gün büyüyen projeyle birlikte kadınların evlerinde üretim yaparak gelir elde etmeleri destekleniyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 88 kadın evden çalışma fırsatından yararlandı. Kadınların aile ve ev sorumluluklarını aksatmadan ekonomik yaşama katkı sunmalarına imkan tanıyan programın önümüzdeki dönemde daha fazla kadına ulaşması hedefleniyor.

İŞ EVLERİNE GİDİYOR

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarını önemsediklerini belirtti. Başkan Oktay Yılmaz, 'Kadın emeğinin değerini artıran projeleri önemsiyoruz. Kadınlarımızın üretime katılması, kendi emekleriyle gelir elde etmesi ve ekonomik anlamda güçlenmesini kıymetli buluyoruz. Ev Eksenli Kadın İstihdamı Programımız ile özellikle ev ve aile sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatına katılmakta zorlanan kadınlarımıza büyük bir fırsat sunuyoruz. Kadınlarımız bu proje sayesinde hem evlerinden üretim yapıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, kentimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın üretimde daha fazla yer alması, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz' dedi.