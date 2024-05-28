Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın göreve başlamasının ardından vatandaşların huzuru ve güvenliği için en önem verdiği konuların başında yer alan metruk binaların yıkımları için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin emniyeti ve sağlığı açısından risk oluşturan metruk binaları tespit edip, yapılan incelemelerin ardından tek tek yıkıyor. Suç örgütlerinin yuvalandığı, aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan metruk binalar, mahallelerde huzuru bozmasının yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliği adına da tehlike arz ediyor. İlçedeki metruk binaların oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak ve çevreye zarar veren unsurlara engel olmak amacıyla harekete geçen Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Atıcılar Mahallesi’nde bulunan bir metruk binayı yıktı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

AYDIN: “AMACIMIZ, DAHA GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR BİR OSMANGAZİ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi’yi daha güvenli ve yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Metruk binalar hem şehrin estetiğini bozuyor hem de çevreye ciddi anlamda zarar veriyor. Başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla da kullanılan bu yapıların yıkımıyla ilgili kararlı bir şekilde hareket ediyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.