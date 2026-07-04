TFF, Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan yeni kuralların Türkiye'deki liglerde uygulanması için startı verdi. Hakemler, yeni kurallarla ilgili eğitime alınacak.

ANKARA (İGFA) - Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan yeni kuralların Türkiye'deki liglerde uygulanması için start verildi.

Buna göre yeni kurallar, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yanı sıra Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2026-27 sezonunda uygulanacak.

Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kurallara göre,

Taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişikliklerinin hızlanması,

Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında rakip takımın korner kazanması,

Oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika beklenmesi,

Bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa kırmızı kart görmesi,

Hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda Video Yardımcı Hakemin (VAR) devreye girmesi kuralları bulunuyor.