Artvinspor Kulübü'nün yeniden Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek kadın voleybol takımı kurma hedefi doğrultusunda başlattığı sponsorluk çalışmalarına bir destekte Cemka Poliüretan Metal'den.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Kulüp yönetimi, hem sportif başarıyı yakalamayı hem de Artvin'de kadın sporunu yeniden canlandırmayı amaçlayan proje kapsamında iş dünyasının desteğini almaya yönelik temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Sarayoğlu, kulübün Bursa Temsilcisi Kamil Şatır ve takım antrenörü Yusuf Arslaner'den oluşan heyet, Bursa'da faaliyet gösteren Cemka Poliüretan Metal'in sahibi iş insanı İsmail Gökhan Özkül'ü ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, kadın voleybol takımının kuruluş süreci, sponsorluk çalışmaları ve kulübün gelecek hedefleri ele alındı.

Ziyarette konuşan başarılı iş insanı İsmail Gökhan Özkül, Artvinspor heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Bursa doğumlu olduğunu aynı zamanda Artvin'in damadı olduğunu ve uzun yıllar futbol antrenörlüğü yaptığını belirten Özkül, 'Artvinspor'u Bursa'da temsil etme görevi bana verildiğinde büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Elimizden geldiğince kulübümüze katkı sağlamaya çalışıyoruz. Son yıllarda Artvin'de özellikle salon sporlarına ilgi her geçen gün artıyor. Artvinspor bugün ilin profesyonel anlamdaki en önemli spor kulübü konumunda. Başkanımız İrfan Yıldırım ve yönetim kurulumuz, hem sponsorluk hem de transfer çalışmaları için Bursa'da önemli temaslar gerçekleştiriyor. Biz de bu süreçte kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Artvinli gençlerin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özkül, spor altyapısının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: 'Devlet büyüklerimize ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Artvin'de tek bir spor salonu yeterli olmuyor. Bursa'da neredeyse her mahallede iki ya da üç spor salonu bulunuyor. Artvin'in gelişmesi, Karadeniz kültürünün daha da güçlenmesi için çocuklara, gençlere ve sporculara daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Spor tesislerinin artırılması geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor.' dedi.

Şirketleri hakkında da bilgi veren Özkül, Cemka Poliüretan Metal'in 2005 yılında kurulduğunu, 2009 yılında Sakarya'da ikinci üretim noktasını faaliyete geçirerek bugün bir merkez ve iki şube ile toplam üç lokasyonda faaliyet gösterdiklerini söyledi. Yaklaşık 85 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Özkül, ağırlıklı olarak savunma sanayine üretim yaptıklarını, bunun yanında ticari araçlar, otomotiv, medikal, mobilya, tekne ve karavan sektörlerine yönelik özel üretimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Üretimlerinin yaklaşık yüzde 35-38'ini ihraç ettiklerini belirten Özkül, 'Müşterilerimizin taleplerine göre katma değerli üretim yaparak Türk ekonomisine katkı sağlıyoruz. Yakın zamanda şirketimiz faaliyetlerini 'Cemka Savunma Poliüretan Metal' ismiyle sürdürecek ve savunma sanayisindeki hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerlemeye devam edecek.' diye konuştu.

Artvinspor yönetimi ise kadın voleybol takımının yeniden liglere dönmesi için yürütülen sponsorluk görüşmelerinin olumlu şekilde ilerlediğini belirterek, iş dünyasının desteğiyle güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kulüp yetkilileri, kadın voleybolunun yeniden Artvin'de hak ettiği noktaya ulaşması için destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.