Nilüfer Belediyesi, Muharrem Ayı'nın gelmesiyle birlikte aşure ikramlarına başlıyor. İki hafta boyunca ilçenin 35 farklı mahallesindeki açık ve kapalı pazarlarda aşure ikramı yapılacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, dayanışma ve paylaşmanın ruhunu yaşattığı aşure ikramlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. 29 Haziran Pazartesi günü Minareliçavuş'ta başlayacak aşure ikramları, 35 mahalledeki açık ve kapalı pazarlarda yapılacak.

Muharrem ayı boyunca mahallelerdeki semt pazarlarında gerçekleştirilecek olan aşure ikramı, 30 Haziran Salı 19 Mayıs, Özlüce, Yüzüncüyıl, 29 Ekim ve 23 Nisan mahallelerinde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba 30 Ağustos Zafer ve Ertuğrul; 2 Temmuz Perşembe Ahmet Yesevi, Barış, Fethiye; 3 Temmuz Cuma Cumhuriyet, Gölyazı, Akçalar; 4 Temmuz Cumartesi İhsaniye, Beşevler, Balat; 5 Temmuz Pazar Konak, Altınşehir'de sürecek.

7 Temmuz Salı Esentepe ve Demirci; 8 Temmuz Çarşamba Karaman, Işıktepe, Çamlıca; 9 Temmuz Perşembe Kayapa, Kültür, Hasanağa; 10 Temmuz Cuma Çalı, Üçevler; 11 Temmuz Cumartesi Kızılcıklı ile Görükle, Dumlupınar; 12 Temmuz Pazar ise Ataevler, Balkan, Kurtuluş mahallerindeki dağıtımla tamamlanacak.