Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - X platformundan mesaj yayımlayan Bakan Bayraktar ''Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali’de karşılıyoruz'' dedi.

Oruç Reis 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görevine uğurlanmıştı.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, 5 Ekim'de Somali'de araştırma yapmak için harekete geçmişti.

SİSMİK VERİ TOPLAYACAK

Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak bugüne kadar hiç yapılmamış olan üç boyutlu sismik bir çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara’da analiz edilecek ardından da sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1849692582684536986