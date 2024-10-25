Adıyaman’ın Yunus Emre Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir kadın araç çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - Olay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hastane önünde seyir halinde olan bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, hemen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmamış olup, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedeni ve sürücünün durumu hakkında araştırmalar devam ederken, olayın meydana geliş şekliyle ilgili detaylı bir rapor hazırlanması bekleniyor. Kazanın oluş anı ve sürücünün dikkatsizliği gibi faktörlerin olayda etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresi, yoğun yaya trafiğinin olduğu bir bölge olarak bilinirken, vatandaşlar kazaların önüne geçilmesi için daha fazla tedbir alınmasını talep ediyor.