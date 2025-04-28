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Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Soruşturma detayları ve bulgular, tebliğin ekinde yayımlanan özet raporda yer alıyor. “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2025/2)” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, “Örme veya Kroşe Eşya” ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturmasını önlemsiz kapatma kararı aldı. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 12 Ocak 2024’te başlatılan “Örme veya Kroşe Eşya” ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturmasını tamamladı.