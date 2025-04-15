10'u kırmızı bültenle aranan 9’u yurt dışında, 225’i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi İçişleri'nin ulusal ve uluslararası operasyonu 'Orkinos-Bulut' ile gözaltına alındı. 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik uluslararası uyuşturucu şebekelerine tarihi darbe vurulan operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ulusal ve uluslararası çapta uyuşturucu ticareti yapan 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik “Orkinos-Bulut” operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD ve diğer 10 ülkenin polis teşkilatlarıyla bilgi paylaşımı yapıldı. Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarının yanı sıra kasten adam öldürme, ateşli silahla yaralama, adam kaçırma, hürriyeti tahdit, iş yeri ve araç kurşunlama ile şantaj gibi suçlar işleyen şebekeler hedef alındı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1912059162097324398

Operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9’u yurt dışında, 225’i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındığını, bunlardan 10’u kırmızı bültenle arandığını kaydetti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ve banka hesapları dahil yaklaşık 13 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonu başarıyla yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL’e teşekkür ederken, zehir tacirleriyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceklerinin altı çizildi.