Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Şiir Akşamları” adıyla düzenlenen şiir dinletisinde katılımcıları mest etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ereğli Çıpalı Konak Kütüphanesi, şiir severleri buluşturan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Çıpalı’da Şiir Akşamları” adıyla düzenlenen şiir dinletisi doğayla iç içe samimi bir ortamda gerçekleşti.

KARAMÜRSEL’DE ŞİİR DOLU GECE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ereğli Çıpalı Konak Kütüphanesi’nde “Şiir Akşamları” adıyla düzenlenen şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirdi. Yerel şairler Harun Yakarer, Zeynep Arkan, Oğuz Ertürk ve Samet Atılgan’ın katıldığı etkinlikte yakılan ateşin etrafında şiirler seslendirilerek, katılımcılara hem edebi hem de manevi anlamda zengin bir gece yaşatıldı.

Doğanın huzur verici etkisiyle birleşen şiir dinletisi katılımcılara unutulmaz anlar sunarken, programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın eşi Prof.Dr.Figen Büyükakın ve Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan’ın eşi Sedef İnan da katılım sağlayarak şairlere destek oldu. Şiir ve doğanın iç içe geçtiği bu özel gece, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni topladı.