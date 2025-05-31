Ordu Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi bireylere ücretsiz sıcak yemek imkanı sunmaya devam ediyor. Her gün 19 ilçeye giden ekipler, binlerce hanenin sofralarına umut oluyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi bireylere ücretsiz sıcak yemek imkanı sunmaya devam ediyor. Her gün 19 ilçeye giden ekipler, binlerce hanenin sofralarına umut oluyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde şehre kazandırılan Buharalı Şakir Efendi Aşevinde her gün sıcak öğünler pişiriliyor. Burada pişirilen yemekler özellikle ihtiyaç sahibi kendi yemeğini pişiremeyecek durumda bulunan vatandaşların sofralarını bereketlendiriyor.

SICAK YEMEKLER SOFRALARA ULAŞTIRILIYOR

Gece saatlerinde aşevinde işe koyulan ekipler, gün doğana kadar 3 çeşit yemek çıkarıyor. Sıcak öğünler hijyenik koşullarda hazırlanırken şeker, tansiyon, kolesterol gibi hastalığı bulunan vatandaşlar göz önünde bulundurularak tuz ve yağ oranı gibi hususlara dikkat ediliyor.

Yemeklerin pişirme sürecinin ardından iş paketlemeye geliyor. 19 ilçenin en ücra köşesine dahi ulaştırılacak olan yemeklerin sıcak bir şekilde sofralara koyulması için termobaxlarla vatandaşlara götürülüyor.

Araçlara yüklenen yemekler kırsal mahalleler başta olmak üzere vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Ordu’nun dört bir yanına dağılan ekipler, binlerce kişinin tek tek kapısı çalarak sıcak yemekleri teslim ediyor.

ÖZELLİKLE HASTA VE YAŞLILARA BÜYÜK KOLAYLIK

Ordu Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetini alan vatandaşlar ise oldukça memnun. Özellikle evde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve hasta vatandaşların sofralarını bereketlendirerek takdir kazanan hizmet onlara büyük kolaylık sağlıyor.