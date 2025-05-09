Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde yağmur suyu hattı çalışması başlatıldı.

ORDU (İGFA) - Ordu’nun altyapısını modernize etme amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İklim şartlarından dolayı yoğun yağış alan Ordu’da su baskınlarının önüne geçme çalışmaları kapsamında yağmur suyu hatları da sil baştan yenileniyor, hat olmayan alanlara yeni hat kazandırılıyor. Böylelikle yağışların olumsuz etkilerinin önüne geçilmiş oluyor.

Bu kapsamda Gülyalı ilçesinde çalışma yürüten ekipler Turnasuyu Mahallesi’nde 2 km uzunluğunda yağmur suyu hattı çalışmasına başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar Yalıaltı Sokak’ta devam ediyor.

Ekipler, çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak Turnasuyu’nu daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına altyapı çalışmalarına önem veriyor.

6 YILDA 49 BİN 701 METRE HAT

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağışların olumsuz etkilerini en aza indirme çalışmaları kapsamında 6 yıllık süre zarfından 19 ilçede 49 bin 701 metre yağmur suyu hattı çalışması yaptı.