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Meteoroloji'den uyarı! Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi

Meteoroloji'den uyarı! Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi

Kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ağaçlar karın ağırlığına dayanamayarak devrildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışı sebebiyle kırılan, zarar gören, can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçların temizlenmesi için çalışma başlattı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışının ardından kırılarak tehlike oluşturan ağaçları temizlemek amacıyla harekete geçti.